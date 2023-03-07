6 أطعمة تساعد على حل مشاكل مقاومة الأنسولين

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يعاني البعض من مشاكل مقاومة الأنسولين وهذا يعني أن الجلوكوز لا يدخل خلايا الجسم كالمعتاد، ما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر فى الدم.

وكشفت دراسة حديثة، أن هذا يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وعلى المدى الطويل قد تؤدي مقاومة الأنسولين أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة تكيّس المبايض والسمنة.

ووفقا للدراسة، ولتجنب هذه المشاكل يحتاج المرء إلى تحسين حساسية الأنسولين، ويمكن للمرء أن يبدأ ببساطة باتخاذ خيارات واعية فيما يتعلق بنظامه الغذائي اليومي.

أطعمة تساعد في ضبط الأنسولين

وإليك 5 أطعمة يمكن أن تساعد أولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

1. قطع جوز الهند

قطع جوز الهند لها مؤشر منخفض لنسبة السكر فى الدم (GI) وأظهرت الدراسات أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تساعد فى عكس مقاومة الأنسولين، كما أن جوز الهند غنى بالألياف.

2. الفاصوليا المنبتة

تزيد من العناصر الغذائية وتقلل من النشا الموجود في الحبوب، كما أنها تعزز محتوى البروتين والخصائص المضادة للأكسدة، البراعم هي طعام خارق حقيقي ولها فوائد صحية واسعة النطاق، بما في ذلك تحسين مقاومة الأنسولين.

3. الزبادي مع بذور الكتان

أظهرت الأبحاث أن الزبادي يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، حيث ارتبط الزبادي بروبيوتيك بانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، ويعد دمجها مع بذور الكتان الغنية بالمغذيات فكرة رائعة لأن هذه البذور غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمركبات التي يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

4. بذور الشيا

يتم تحميل بذور الشيا أيضًا بالعناصر الغذائية التى يمكن أن تحسن استجابة الجسم للأنسولين، وتحتوى على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

5. الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على دهون صحية غير مشبعة وكميات عالية من الألياف، ويمكن أن يساعد هذا بشكل كبير في مكافحة مقاومة الأنسولين.

6- الجزر

بينما يحتوي الجزر على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وهو نوع من الخضراوات غير النشوية، وهذا يجعلها أيضًا مثالية لمن يعانون من مشاكل السكر في الدم.

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