“المصلح الآلي”.. خدمة جديدة لإنهاء النزاع بين المتقاضين آليا

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تسعى وزارة العدل للاستفادة من “الذكاء الاصطناعي”، من خلال إطلاق خدمة جديدة إلكترونية للصلح بين المتنازعين آليًا.

صلح دون دوائر قضائية

ومن المقرر أن تطلق الوزارة تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، والتي تتيح لطرفي النزاع الصلح دون أي تدخل بشري، وذلك عبر بيئة رقمية كاملة عبر منصة “تراضي”، ودون حضور الأطراف.

ويمكن لـ”المصلح الآلي” بما يمتلك من أدوات أن يقود الصلح آليا نتائج إيجابية تنهي النزاع صلحاً بين المتقاضين، دون اللجوء إلى الدوائر القضائية.

منصة تراضي

مبادرة “المصلح الآلي” تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تحمل خدمات وزارة العدل إلى استغلال التقنية ورقمنة خدمتها العدلية بشكل مأتمت.

ومن ذلك خدمة “منصة تراضي الرقمية للمصالحة عن بعد”، التي أطلقت في 18 مايو 2020، وأصدرت في 2022، نحو 180 وثيقة صلح تعد “سنداً تنفيذياً”، فيما استفاد منها مليونا مستفيد.

توثيق الإجراءات

يذكر أن منصة تراضي، تُمكن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل.

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