إزالة أكثر من 79 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم بالشرقية

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ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، متابعة سير الأعمال في برنامج تحسين المشهد الحضري، وجهود الأمانة والإدارات والبلديات المعنية، واستعراض نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة، مع رؤساء البلديات والإدارات المعنية، والذي استعرض خلاله تقرير لأعمال التشوه البصري في حاضرة الدمام، ونسب المعالجات.

وكذلك التقرير الأسبوعي لحركة مؤشرات البلاغات في 904 ونسب الإنجاز فيها، واستعراض أنظمة التفتيش على جودة تنفيذ المشاريعQMS ” ” لرفع كفاءة المشاريع.

تطور نتائج أداء الأمانة

وأكد أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس مازن بخرجي، على تطور نتائج أداء الأمانة في ملف برنامج تحسين المشهد الحضري، ومستوى الجهود المبذولة من قبل الإدارات والبلديات من خلال مستويات الأداء الجيدة ونسب الإنجاز.

ونوه بخرجي بمساعي أمانة الشرقية في رفع مستويات العمل بنسب أعلى نظرا للتطور الذي نشأ من الخبرة في استمرارية العمل لمعالجة عناصر التشوه الفورية تماشيا مع طبيعة عناصر التشوه المتجددة، مؤكدا نجاح العمل في عمليات الرصد والمعالجة، ومشددا على أهمية أن ينتج عن هذه الخبرة العالية في التعامل مع ملف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري جودة في المعالجة والتعامل.

خطة تحسين المشهد الحضري

كما تم استعراض الخطة الوطنية في المسار التنفيذي للمعالجات الفورية، من غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والتي تناولت المناطق ذات الأولوية وجهود البلديات في عمليات المعالجة خلال الفترة 15 سبتمبر حتى شهر فبراير المنصرم، مسجلة كمية من المعالجات الفورية؛ حيث بلغت كمية المعالجة في تسوير المباني تحت الإنشاء (5.891م.ط) ووصلت كمية المعالجة لـ مخلفات البناء لـ(191.696م3)، بينما وصلت في معالجة الحواجز الخرسانية إلى (3.475) حاجز، ومعالجة (1.568) من أعمدة الإنارة المعالجة، إضافة إلى معالجة (209) من السيارات التالفة.

أبرز إنجازات الأمانة

ورصد العرض أبرز إنجازات الأمانة لشهر فبراير الماضي، في عمليات معالجة عناصر التشوه، حيث تم إصلاح (38.272)م2 من حفر الشوارع، ودهان (58.785)م.ط من الأرصفة، إضافة إلى إزالة (79.998)م3 من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح عدد (226) من محولات الكهرباء، وإزالة (621) من اللوح الإعلانية المخالفة، بينما تم إصلاح وتأهيل (406.739)م2 من الحدائق وملاعب الأطفال.

في حين تم إزالة عدد(2.138) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح عدد (69) من واجهات المباني والمحلات، وكذلك معالجة عدد (3.024) من وضع حاويات النظافة داخل الأحياء، وإزالة (66) من الاحواش و الاستراحات والمخيمات العشوائية، وإزالة (32) من المظلات والهناجر المخالفة داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة (884.913) من الأشجار والورود.

كذلك تم إزالة عدد(20) من العناصر المخالفة الغير مصنفة في رخص البناء، بجانب إصلاح (22.662)م2 من الأرصفة المتهالكة، وطمس (4.526)م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، كذلك إزالة (299) من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح (216) من اللوح الارشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح عدد (1.352) من أعمدة الإنارة المتهالكة، ومعالجة وضع (114) من الباعة الجائلين.

تسوير الأراضي الفضاء

هذا ونوقش في الاجتماع، نتائج مراحل العمل في تسوير الأراضي الفضاء في مراحله الأولى والثانية للمواقع المستهدفة التي بلغ عددها 389 موقع، إضافة إلى مناقشة نتائج تقرير البلاغات الأسبوعي في حاضرة الدمام ومؤشرات أداءه ونسب الإنجاز في المعالجة بإدارة الطوارئ والبلاغات “904”، إضافة إلى استعراض ما تم رصده في تقرير التشوه البصري للبلديات فيما يتعلق بالبلاغات ونسب المعالجة فيها.

وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة الجهود والتجارب لرفع كفاءة المشاريع من خلال عرض لأنظمة التفتيش على جودة تنفيذ المشاريعQMS ” “، وتأهيل اعتماد المصانع والموردين وفق المعايير العالمية، وعمليات التطوير والتحسين فيها، بهدف تطبيق أفضل المواصفات الوطنية والعالمية في تأكيد جودة تنفيذ المشاريع والتأهيل والاعتماد والتحسين المستمر، إضافة إلى نشاطاتها في مجال التفتيش والزيارات الميدانية للمشاريع، وبرامج تقييم وتأهيل المعدات ومشغليها، ونظام الجودة الالكتروني للمشاريع، بجانب تطبيقات الجودة والكفاءة فيها.

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