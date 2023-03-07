مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 16 شعبان 1444 هجرية، الموافق 8 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:15، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:31 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:08 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 16 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:20
المدينة – 5:20
الرياض – 4:52
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:28
المدينة – 6:28
الرياض – 5:59
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:58
المدينة – 7:58
الرياض – 7:29
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