مدينة الملك فهد تطوّر تقنية علاج أورام العظام الكيسية دون جراحة

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نجح فريق مشترك بين الأشعة التداخلية وأورام العظام في مدينة الملك فهد الطبية، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في تطوير تقنية لعلاج أورام العظام الكيسية باستخدام محدود لتقنية التجميد المعززة بحقن الطعم العظمي المحفز لبناء العظم.

تسجيلها في مجلة عالمية

وأفادت مدينة الملك فهد الطبية، أنه جرى نشر الورقة العلمية في مجلة CVIR وتعد من أكبر المجلات العالمية في مجال الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وتسجيلها باسم المدينة في فبراير لعام 2023.

تميّز مركز الأورام

أفادت المدينة أن ذلك يأتي إثر تميّز مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية، كأول مركز على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يُدخل تقنية التجميد بواسطة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام العظمية الكيسية في عام 2019، عن طريق حقن مواد تصلبية، حسب صحيفة اليوم.

وأوضح الفريق الطبي المشترك بين الأشعة التداخلية وأورام العظام خلال بحثه، ابتكار طريقة جديدة لا جراحية تغني المريض عن الطريقة التقليدية لعلاج الأورام والاستغناء عن العملية الجراحية وكحت العظم، ومن ثم حقن المادة التكلسية أو زراعة العظم، إذ يتطلب هذا النوع من العمليات جلسات قد تصل إلى 4 للمريض الواحد متفاوته وطويلة.

توطين التقنيات الحديثة

ابتكر الفريق الطبي طريقة التدخل المحدود للعلاج بالتجميد للأورام الكيسية بآلية لا تعيق بناء العظم، ومن ثم حقن زراعة العظم للمساعدة على سرعة تأهيل واستشفاء المريض، ومنع حدوث مضاعفات وتعرف بكسور مابعد عملية التجميد.

وبينت مدينة الملك فهد الطبية، أن المدينة تسعى دائمًا لتوطين التقنيات الحديثة التي تساعد على الرفع من جودة الخدمات الصحية للمرضى، وقد جرى استخدام التقنية لأكثر من 6 مرضى وكانت النتائج ممتازة، بالإضافة إلى الوصول إلى بناء العظم لبعض المرضى في غضون 3 أشهر من العلاج بالتقنية الحديثة.

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