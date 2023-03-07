برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرّم المحسنين والمتبرعين عبر منصة “إحسان”

تواصل – واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” -حفظه الله-، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، المحسنين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

جاء ذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه المنصّة في العاصمة الرياض.

شكر مستفيدي إحسان

ورفع أمير منطقة الرياض للقيادة الحكيمة شكر كل من استفاد من منصة “إحسان” والدور الكبير الذي يقوم به هذا المرفق المهم.

وقال: “أنا سعيد بوجودي في المحفل الرائع والذي كلفني به سمو ولي العهد -حفظه الله – أن أنوب عنه، فالتقارير التي ظهرت تُثلج الصدر وتُطمّن كل متبرع”.

ونوه بالأرقام التي وصلت إليها منصة “إحسان” داعياً الله العلي القدير أن يُجزي كل من قدم خير الجزاء والإحسان.

كلمة رئيس سدايا

وعند وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، كلمة رفع من خلالها الشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الذي حظيت به منصة “إحسان”، مقدماً الشكر للمحسنين على تفانيهم في مد يد العون لمن يحتاجها.

الدعم والتمكين

وأوضح رئيس الهيئة أن المنصة منذ انطلاقها لاقت أنواع الدعم والتمكين كافة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وحظيت بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، وبتأكيد مستمر على تطبيق أعلى معايير الحوكمة واستثمار التقنيات المتقدمة في تعزيز منظومة العمل الخيري.

3 مليارات ريال

ونوه بوصول المنصة إلى 3 مليارات ريال من التبرعات، وهو رقم استثنائي يُعد الأول من نوعه في تاريخ العطاء الخيري.

كما رفع شُكره لسمو أمير منطقة الرياض على تكريمه المحسنين.

التنافس في الخير

تلا ذلك كلمة رئيس اللجنة الشرعية في المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أشار فيها إلى التنافس في الخير والبر وما تُحققه منصة في المسارعة في هذا العمل والأجر والمثوبة من الله عز وجل.

بوابة المحسنين

بعدها دشّن أمير منطقة الرياض بوابة المحسنين التي تُساعد أهالي الخير على اختيار الحالات المراد التبرع لها، وتقسيم مبالغ تبرعاتهم على فرص خيرية من اختيارهم.

حيث أطلقت منصة إحسان هذه البوابة من منطلق الحرص على تأمين تجربة التبرع الأكثر سهولةً وأماناً وسرعة، تماشياً مع تطلعات المحسنين ورغباتهم وتمكينهم من تأدية العمل الخيري بأكثر الأوجه كفاءة وملاءمة لهم.

البذل الخيري

يُذكر أن تكريم المحسنين من الأفراد والمؤسسات غير الربحية والجهات الرسمية والمتبرع الأكثر إجراءً لعمليات التبرع وأصغر المتبرعين، قدم للسنة الثانية على التوالي تقديراً لبذلهم الخيري والسخيّ، واستعرضت أثر عطاءاتهم ونتائجها الشاملة التي غطّت أرجاء المملكة، وعادت بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية كافة، منها: الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها.

تمكين قطاع العمل الخيري

ويُشار إلى أن منصة “إحسان” اُطلِقت بأمرٍ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره.

وتضمن أمر إطلاقها تشكيل لجنة إشرافية معنية بمتابعة أعمالها، تتضمن 12 جهة حكومية للتأكد من سير عملها وفق أعلى درجات الحوكم.

كما حظيت المنصة بلجنة شرعية، لتمتثل كافة أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.