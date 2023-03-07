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حصيلة أولية.. حادث قطار في #مصر يسفر عن حالة وفاة و16 مصابا

حصيلة أولية.. حادث قطار في #مصر يسفر عن حالة وفاة و16 مصابا

حصيلة أولية.. حادث قطار في #مصر يسفر عن حالة وفاة و16 مصابا
١١:٢٩:٤٣ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مصر مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا بخروج قطار ركاب عن مساره ما ادى إلى وفاة شخص وإصابة 16 في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية.

وحسب إعلام محلي فإن القطار تجاوز الوقوف بمحطة قليوب بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، وهو ما أدى إلى التصادم بحاجز التصادم الموجود بالمحطة.

خروج العربة الأولى

وأضاف المصدر وفق- اليوم السابع- أن التصادم أدى لخروج العربة الأولى عن القضبان، مشيرًا إلى أن هيئة السكة الحديد ستصدر بيانًا بعد قليل عن الإصابات وتفاصيل الحادث.

وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام المصري، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وتتعامل هيئة السكة الحديد الأن مع الحادث بمحط قليوب القليوبية، بعد تصادم القطار بالحاجز، مؤكدة أن التصادم كان بالحاجز وليس بقطار آخر.

 

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الكلمات الدلالية:
حادث قطار مصر وفيات ومصابين

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