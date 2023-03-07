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نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون
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نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون

نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون

نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون
١١:٥٩:١٥ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني بعض مستخدمي هواتف آيفون من سرعة تلف كابل الشحن Lightning، ولا سيما أنه يكون عرضة للتآكل بسهولة.

مشكلة مزعجة

ونظرا لهشاشة الأسلاك الداخلية للكابل، وتعرضها للقطع بسهولة، مما يجعل عمل الكابل لا يستمر لأكثر من بضعة أشهر، وتكون مسألة تغيير سلك الشحن مشكلة مزعجة ومكلفة ماديا.

أسباب تلف كابل آيفون

1- إجهاد الكابل:

فعند استخدام آيفون أثناء الشحن يمكن أن يؤدي ذلك إلى انحناء سلك الشحن باستمرار والضغط عليه في بعض الأحيان دون الانتباه لذلك.

كما أن سحب سلك الشحن بقوة بعد انتهاء الشحن. في حين أن هذه الممارسات قد لا يكون لها تأثيرات فورية، إلا أنها تتسبب في قطع الأسلاك الداخلية إذا تكررت باستمرار.

2- تعرض الكابل للسوائل:

يؤدي إلى تحلل الغطاء الخارجي مما يتسبب في تآكل وإتلاف الأسلاك الداخلية، وقد يسبب الصدأ في الموصل وقد يؤدي ذلك إلى تلف منفذ Lightning في الهاتف.

3- استخدام محول USB منخفض الجودة:

عند اختيار محول لشحن هاتف آيفون، ستلاحظ أن استخدام المحول المنخفض الجودة أو غير المناسب يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارته.

4- استخدام كابل Lightning منخفض الجودة: إن استخدام كابلات رخيصة ومنخفضة الجودة لهاتف آيفون سببًا في عدم استمرارها لفترة طويلة.

5- كابل آيفون أصبح قديمًا:

مع مرور الوقت على استخدام كابل Lightning نفسه قد تتراكم فوقه الأوساخ، أو يصدأ طرفه، وقد يتآكل الغطاء الخارجي، وستكون الأسلاك الداخلية أكثر عرضة للتلف، وهذه العوامل تؤدي إلى انخفاض كفاءة الكابل.

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الحفاظ على كابل آيفون

1- تجنب لف الكابل بإحكام، لف سلك الشحن في شكل حلقة فضفاضة، والأفضل أن تدعه في وضع مستقيم دون لفه.

2- تعامل بعناية مع الكابل عند شحن آيفون وفصله من الشاحن: افصل هاتف آيفون عن الشاحن بلطف عن طريق إمساك الموصل وإخراجه برفق من منفذ Lightning.

3- يُنصح بشراء كابلات Lightning معتمدة من آبل لتدوم لفترة أطول دون الاضطرار إلى تغييرها بعد مرور فترة قصيرة.

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