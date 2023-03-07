الموافقة على تعديل المادة 27 من نظام القضاء

تواصل- فريق التحرير:

عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) جل-سته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وخلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1442/1441، وذلك عقب أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

إعداد خطة إستراتيجية متكاملة

وطالب مجلس الشورى في القرار الصادر اليوم صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة إستراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة 2030.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428، المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

تعديل المادة 27 من نظام القضاء

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.

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