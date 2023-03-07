صندوق هدف يعلن عن أكثر من 2550 فرصة تدريبية عبر تمهير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تقديم عدد (2585 فرصة تدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضح هدف أن هذه الفرص تتيح الانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل التالية:

مناطق التدريب:

(منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).

مجالات التدريب:

صحية.

هندسية.

تقنية.

إدارية.

فنية.

وأخرى.

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من جهات التدريب:

وزارة الحج والعمرة.

وزارة التجارة.

وزارة الخارجية.

وزارة النقل.

وزارة الرياضة.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وزارة الاستثمار.

الهيئة العامة للمساحة.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

هيئة تطوير منطقة حائل.

الهيئة الملكية بينبع.

الهيئة العامة للعقار.

هيئة حقوق الانسان.

الهيئة العامة للمنافسة.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

أمانة الطائف.

أمانة منطقة حائل.

أمانة منطقة جازان.

والمزيد …

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الأشهر الستة السابقة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المزايا:

لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

أوضح صندوف هدف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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