الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هل يلزم وجود بصمة مسجلة لإصدار الهوية الوطنية للأبناء؟
مدينة الملك فهد تطوّر تقنية علاج أورام العظام الكيسية دون جراحة
برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرّم المحسنين والمتبرعين عبر منصة “إحسان”
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البولندي
نصائح للحفاظ على كابل الشحن Lightning لهواتف آيفون
“شريك” يعلن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة بقيمة 192.4 مليار.. ووزير المالية يعلق

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشارية توضح أفضل طرق علاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين

استشارية توضح أفضل طرق علاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين

استشارية توضح أفضل طرق علاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين
١١:٣٤:٥٨ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، أفضل الطرق لعلاج فطريات الأظافر لليدين والقدمين.

وقالت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” : “لعلاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين عليكم بالتالي:

أفضل طرق العلاج

-يجب استخدام علاج بالفم لمدة لا تقل عن ٣ أشهر للقدمين و ٦ أسابيع لليدين TERBINAFINE او ITRACONAZOLE أو FLUCONAZOLE

اقرأ أيضا:

دراسة بريطانية: مضادات الفطريات تقضي على الخلايا السرطانية الخاملة بالأمعاء

– مضادات الفطريات الموضعية غير مفيدة باستثناء علاج AMOROLFINE يستخدم ١-٢ مرة أسبوعيا إلى أن تتعافى الأظفار ويعتبر خيار مناسب لمن لا يرغب بعلاج بالفم

أهمية استشارة الطبيب المعالج

وأشارت نجلاء الدوسري “العلاج بالحبوب نتيجته أفضل من الموضعي، والخيارات المذكورة للعلاج في المملكة”.
ونصحت الدوسري بأهمية استشارة الطبيب المعالج قبل تلقي أي علاج.

اقرأ أيضا:

استشاري جلدية يحذر: الملابس المستعملة مصدر لنقل الأمراض والفطريات في هذه الحالة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأظافر فطريات الأظافر فطريات القدمين مشاكل الأظافر

مواد ذات صلة

المزيد
لمرضى «الربو».. احذروا تناول هذه الأطعمة

لمرضى «الربو».. احذروا تناول هذه الأطعمة

٠٩:٥٦ م، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠١٧
رغم قلة الأكل.. 6 أسباب لا تتوقعها تسبب «زيادة الوزن»

رغم قلة الأكل.. 6 أسباب لا تتوقعها تسبب «زيادة الوزن»

١٢:٥١ ص، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦
6 معلومات عن «العين» لا يعرفها الكثيرون

6 معلومات عن «العين» لا يعرفها الكثيرون

٠٩:٥٦ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠١٧
دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة

دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة

٠٧:٥٩ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *