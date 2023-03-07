استشارية توضح أفضل طرق علاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين

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أوضحت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، أفضل الطرق لعلاج فطريات الأظافر لليدين والقدمين.

وقالت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” : “لعلاج فطريات أظافر اليدين أو القدمين عليكم بالتالي:

أفضل طرق العلاج

-يجب استخدام علاج بالفم لمدة لا تقل عن ٣ أشهر للقدمين و ٦ أسابيع لليدين TERBINAFINE او ITRACONAZOLE أو FLUCONAZOLE

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– مضادات الفطريات الموضعية غير مفيدة باستثناء علاج AMOROLFINE يستخدم ١-٢ مرة أسبوعيا إلى أن تتعافى الأظفار ويعتبر خيار مناسب لمن لا يرغب بعلاج بالفم

أهمية استشارة الطبيب المعالج

وأشارت نجلاء الدوسري “العلاج بالحبوب نتيجته أفضل من الموضعي، والخيارات المذكورة للعلاج في المملكة”.

ونصحت الدوسري بأهمية استشارة الطبيب المعالج قبل تلقي أي علاج.

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