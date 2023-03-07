بعد موجة الجدل.. الحكومة المصرية ترد على نيتها تحصيل نسبة من دخل مواطنيها بالخارج

تواصل- فريق التحرير:

أحدثت تصريحات وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء أبوشقة، بوجوب تحصيل نسبة إجبارية من دخل المصريين في الخارج، موجة جدل وضجة كبيرة في الفضاء المصري، وهو ما دفع الحكومة للتوضيح.

الحكومة تنفي

وسارعت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، لنفي أي نية لاستقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وشددت على أنها مهتمة بتوفير كل رعاية ممكنة لهؤلاء المصريين، دون تدخل في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية.

وجاء التوضيح الحكومي على لسان وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في ظل الحرص على عدم إغضاب المصريين بالخارج، الذين تعد تحويلاتهم إلى ذويهم بالداخل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية للاقتصاد المصري الذي يعاني شح العملة أصلا.

لا توجد نية

وحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتبهم أو حساباتهم الشخصية.

اقرأ أيضا

سقوط طائرة عسكرية في مصر