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شاهد.. استهداف جرافة لقوات الاحتلال بالرصاص والسائق يضطر للانسحاب
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شاهد.. استهداف جرافة لقوات الاحتلال بالرصاص والسائق يضطر للانسحاب

شاهد.. استهداف جرافة لقوات الاحتلال بالرصاص والسائق يضطر للانسحاب

شاهد.. استهداف جرافة لقوات الاحتلال بالرصاص والسائق يضطر للانسحاب
١٠:٢٦:٣٧ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة استهداف مجهولين لجرافة تابعة لقوات الاحتلال أثناء محاولة هدم أحد المنازل الفلسطينية.

وأظهر الفيديو استهداف الجرافة بوابل من الرصاص، ما أدى إلى إصابة واجهة الجرافة الزجاجية بالرصاص، لكن يبدو ان الزجاج مضاد للرصاص.

وعلى الفور قام سائق الجرافة بالانسحاب من الموقع بعد تواصل إطلاق الرصاص مجهول المصدر تجاهه.

الاحتلال يقتحم جنين

اقتحم جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية ما فجر مواجهات في المخيم.

وقال شهود عيان إن عددا من عناصر القوات الخاصة التابعة للاحتلال اقتحموا المخيم بشاحنة نقل في محاولة للتمويه على المواطنين الفلسطينيين.

اكتشاف الشاحنة

ولكن الفلسطينيين تمكنوا من اكتشاف الشاحنة والتحذير منها وتم إطلاق صافرات الإنذار في المخيم.

وفور اقتحامه المخيم، حاصر جيش الاحتلال أحد المنازل وبدأ بإطلاق النار عليه.

وفجر الاقتحام مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 شبان وإصابة آخرين، بينما نقلت وسائل إعلام أن من بين القتلى منفذ عملية “حوارة”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، فإن قوات جيش الاحتلال “استخدمت مروحية للإجلاء من جنين ولا تأكيد نهائيا بشأن تصفية منفذ عملية حوارة”.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال جرافة قوات الاحتلال هدم منزل

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