تطور مذهل.. أسوارة ذكية تحذر من مخاطر النوبات القلبية في دقائق

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تمكن باحثون من تطوير جهاز ذكي تجريبي، يتم ارتداؤه على المعصم (أسوارة) لبيان حالة الشرايين المسدودة بدقة تصل إلى 90% خلال 5 دقائق، والتحذير من مخاطر النبوات القلبية.

وتم تقديم البحث في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أمس، وسيطرح في المؤتمر العالمي لأمراض القلب الذين سيُعقد باليابان 18 و19 مارس (آذار) الحالي.

أول تجربة

ووفقا للخبراء، تعد هذه أول تجربة لتقييم مستشعر لبروتين “تروبونين” يمكن ارتداؤه. ويتم تقييم هذا البروتين الذي يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب، عن طريق سحب الدم كجزء من روتيني تشخيص النوبة القلبية، بسحب موقع “مديكال إكسبريس”.

وقال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية بنيو برونزويك: “هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في بيئات مختلفة”.

ويمكن لأعداد كبيرة من المرضى بغرف الطوارئ، مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية وأيهم ليسوا كذلك.

اختبار الدم

وعادة ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود “التروبونين” عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب.

ويوضح الأطباء، أن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتاً، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.

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