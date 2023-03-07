أهم 10.. صدور موافقة كريمة والقتل تعزيرًا لإرهابي شديد الخطورة وتحذير الأرصاد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

موافقة كريمة.. منح 100 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.. المزيد هنا

إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.. المزيد هنا

بعد انتشارها عبر جروبات “واتساب”.. ماذا قال “النمر” عن ” خلطة تنظيف الشرايين”؟

انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل عبر مجموعات على تطبيق “واتساب”، تنصح باستخدام خلطة معينة مدعين أنها تقوم بتنظيف شرايين القلب.. المزيد هنا

لليوم الثاني على التوالي.. اختناقات بــ جسر الملك فهد بسبب الصيانة

شهد جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، زحامًا بعد اكتظاظه بمركبات المسافرين المغادرين إلى البحرين، لليوم الثاني على التوالي.. المزيد هنا

عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والعشرون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة.. المزيد هنا

في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف “حافز”

من المقرر أن يتم صرف راتب “حافز” للشهر المقبل، يوم الأربعاء، 5 أبريل ٢٠٢٣م، الموافق 14 رمضان, 1444هـ.. المزيد هنا

من الخميس إلى السبت.. “الأرصاد”: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.. المزيد هنا

بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم

أعلنت وزارة الداخلية، تنفذ حكم التعزير بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية لانضمامه إلى خلية إرهابية تهدف.. المزيد هنا

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. احذر من 11 حالة

حذر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من 11 حالة قد تتسبب في توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص آخر دفعة من الدعم

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا، ردا على سؤال عن صرف آخر دفعة من الدعم.. المزيد هنا