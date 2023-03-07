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وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول
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وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول

وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول

وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول
٠٩:٣٧:٢٦ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إن المملكة منفتحة على الحوار مع إيران، لافتا أن الوضع في سوريا غير مقبول.

الاتفاق النووي

وأكد وزير الخارجية، على إمكانية الحوار مع إيران، لكن في الوقت نفسه، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار.

كما لفت الوزير إلى وجود إجماع على أن الوضع في سوريا غير مقبول، مؤكدا أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

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القضية الفلسطينية

وشدد وزير الخارجية على أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية واضح، وهو استقرار وأمن الفلسطينيين، وأردف: “نواجه احتمالية عنف أكبر إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية”، حسب “العربية”.

واشنطن وبكين

وأكد الوزير أن الصين من أكبر حلفاء المملكة التجاريين، كما هي مع باقي العالم، وفي سياق آخر قال: ” علاقتنا بالبيت الأبيض جيدة جدا”.

والتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الاثنين، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى بريطانيا.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المملكة وإيران سوريا‬‏ فيصل بن فرحان وزير الخارجية

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