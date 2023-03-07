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وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
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وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
٠٩:١١:٣٦ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي بيئة.
  2. مهندس عمليات.
  3. مسؤول مشتريات أول.
  4. كبير المدققين الداخليين.
  5. منسق خدمات التموين.
  6. مدير منطقة العمليات.
  7. أخصائي علاقات الشركات.
  8. مهندس تسويق.
  9. مهندس التحسين.
  10. مهندس مراقبة الأداء.
  11. رئيس التفتيش.
  12. مهندس التحكم في العمليات.
  13. مهندس عملية.
  14. والمزيد …

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مزايا العمل في ساتورب:

  •  راتب أساسي تنافسي.
  •  بدل سكن.
  •  بدل نقل.
  •  ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
  •  إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
  •  إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
  •  تأمين طبي.
  •  راتب إضافي سنوي.
  •  بدل إجازة (70% من الراتب).
  •  برنامج تملك المنازل للسعوديين.
  •  بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
  •  هدايا خدمة كل خمس سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).

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