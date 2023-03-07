مسؤولة يابانية: نحن مهددون بالانقراض بسبب انخفاض المواليد

تواصل- وكالات:

تعاني اليابان من مشكلة انخفاض المواليد، وهو الأمر الذي يعتبره المسوؤلون تهديدًا لوجود بلدهم.

واعتبرت ماساكو موري النائبة في مجلس الشيوخ والوزيرة السابقة والتي تعمل مستشارة لرئيس الوزراء، خلال مقابلة في طوكيو، أن بلادها معرضة لتهديد وجودي، بسبب الانخفاض الكبير في معدل المواليد والذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد.

وأعلنت اليابان في 28 فبراير أن عدد الأطفال المولودين في العام الماضي تراجع إلى مستوى قياسي.

سنختفي من الوجود:

وقالت المسؤولية اليابانية:” إذا استمررنا على هذا المنوال، فستختفي البلاد”، مضيفة أن الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضررا جسيما.

وتابعت :” لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال”. ووفقا لـ”بلومبيرغ”، فإنه في عام 2022، توفي حوالي ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، مع أقل من 800 ألف ولادة ونحو 1.58 مليون حالة وفاة”.

مضاعفة الإنفاق على الأطفال

وتعهد رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا الذي شعر بالذعر، بمضاعفة الإنفاق على الأطفال وتخفيف الديون عن الأسر مقابل إنجاب الأطفال في محاولة للسيطرة على الانخفاض، الذي يتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

وانخفض عدد السكان إلى 124.6 مليون من ذروة وصلت إلى أكثر من 128 مليونا بقليل في عام 2008، وتتزايد وتيرة الانخفاض.

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