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تقارير أمريكية تكشف السبب وراء تعطل تويتر

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تقارير أمريكية تكشف السبب وراء تعطل تويتر

تقارير أمريكية تكشف السبب وراء تعطل تويتر

تقارير أمريكية تكشف السبب وراء تعطل تويتر
١٠:٠٩:٥١ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحف أمريكية، تقارير، تفيد بأن مهندسا واحدا كان وراء العطل الفني الأخير، الذي ضرب المنصة أمس الإثنين لعدة ساعات، واشتكى منه آلاف المستخدمين في عدد من الدول.

ماسك منزعج

وأوردت التقارير أن الرئيس التنفيذي لمنصة التغريدات الأشهر “تويتر”، إيلون ماسك، كان منزعجا بشدة، بسبب الأنباء عن الأعطال المتكررة التي يعاني منها “تويتر”.

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تغيير داخلي

وكتب حساب خدمة الدعم أثناء العطل: “بعض خصائص تويتر لا تعمل، كما هو متوقع في الوقت الحالي، لقد أجرينا تغييرا داخليا كانت له بعض النتائج غير المقصودة. نحن نعمل على هذا الآن وسنشارك تحديثا عندما يتم إصلاحه”.

وواجه مستخدمو الشركة في ذلك الوقت مشكلات في الدخول على حسابتهم ،أو استخدام وفتح الروابط على المنصة، للوصول مواقع الإنترنت الأخرى”.

ليس الأول

يذذكر أن تعطل تويتر، ليس الأول خلال الشهر الجاري، ففي مطلع مارس، أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن وجود أعطال بموقع التدوينات القصيرة الشهير “تويتر” وذلك عند الآلاف من مستخدمي الموقع.

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