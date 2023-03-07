إحداهما سقطت على سيارة.. اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين اثنين

تواصل- وكالات:

أعلن سلاح الجو الإيطالي في بيان أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما اليوم الثلاثاء خلال مناورة عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.

وتحطمت طائرتان من طراز (يو-208) بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرق روما. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

مكان السقوط

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن إحدى الطائرتين سقطتا على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.

وقدمت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني تعازيها لأسرتي الطيارين وزملائهما.

اقرأ ايضا

عاجل.. سقوط طائرة إيرانية على متنها وزير الرياضة و14 مسؤولًا