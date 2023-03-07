استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بالإقلاع عن التدخين واستغلال فرصة اقتراب شهر رمضان المبارك لترك التدخين، واغتنام هذه الفرصة حفاظاً على الصحة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمدخنين والمدخنات.. رمضان فرصة للتخفيف أو الإقلاع عن تدخين السجائر أو الشيشة سواءً الإلكترونية او العادية”.

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أضرار ومخاطر التدخين

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من خطورة التدخين على القولون.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن التدخين يؤثر على القولون فهو يزيد خطر الإصابة بالتالي:

1- التهاب القولون المجهري

2- مرض كرونز

3- لحميات وسرطان القولون

4- مضاعفات جيوب القولون

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التدخين يسبب الجلطات

كذلك حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة التدخين على الشرايين والتسبب في الإصابة بالجلطات.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مخاطر التدخين على الشرايين تشمل:

١. التدخين يزيد احتمالية الجلطة.

٢. يزيد من شدّتها

٣. يجعل الشرايين صغيرة جداً وضيّقة فيصعّب عمل القسطرة.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “الشاهد.. لا تُخَرِّب شرايينك بيديك !”.

#اللهم_بلغنا_رمضان للمدخنين والمدخنات: رمضان فرصة للتخفيف أو الإقلاع عن تدخين السجائر أو الشيشة سواءً الإلكترونية او العادية. pic.twitter.com/QEcvV7LNJN — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) March 7, 2023

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