الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها
إحداهما سقطت على سيارة.. اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين اثنين
بعد انتشارها عبر جروبات “واتساب”.. ماذا قال “النمر” عن ” خلطة تنظيف الشرايين”؟
رئيس جمهورية كوريا يستقبل وزير الدفاع
رموز جديدة لأول مرة.. “المرور” تعلن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن فرص توظيف في الرياض

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها

استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها

استشاري ينصح المدخنين: رمضان فرصة فاغتنموها
٠٩:٠٢:٣٩ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بالإقلاع عن التدخين واستغلال فرصة اقتراب شهر رمضان المبارك لترك التدخين، واغتنام هذه الفرصة حفاظاً على  الصحة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمدخنين والمدخنات.. رمضان فرصة للتخفيف أو الإقلاع عن تدخين السجائر أو الشيشة سواءً الإلكترونية او العادية”.

اقرأ أيضا:

استشاري يحذر من خطورة التدخين على الشرايين

أضرار ومخاطر التدخين

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من خطورة التدخين على القولون.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن التدخين يؤثر على القولون فهو يزيد خطر الإصابة بالتالي:

1- التهاب القولون المجهري

2- مرض كرونز

3- لحميات وسرطان القولون

4- مضاعفات جيوب القولون

اقرأ أيضا:

استشاري: 4 أضرار خطيرة لـ«التدخين» على القولون

التدخين يسبب الجلطات

كذلك حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة التدخين على الشرايين والتسبب في  الإصابة بالجلطات.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مخاطر التدخين على الشرايين تشمل:

١. التدخين يزيد احتمالية الجلطة.

٢. يزيد من شدّتها

٣. يجعل الشرايين صغيرة جداً وضيّقة فيصعّب عمل القسطرة.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “الشاهد.. لا تُخَرِّب شرايينك بيديك !”.

اقرأ أيضا:

«الخضيري» يُحذر من التدخين بجوار الأطفال: يؤدي لكارثة خطيرة

الكلمات الدلالية:
أضرار التدخين الإقلاع عن التدخين التدخين رمضان صحة

مواد ذات صلة

المزيد
هل انخفاض النبض أثناء النوم أمر طبيعي؟.. «النمر» يوضح

هل انخفاض النبض أثناء النوم أمر طبيعي؟.. «النمر» يوضح

٠١:٥٥ م، الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠
“الصحة”: تسجيل 339 إصابة بكورونا.. وتعافي 112 حالة

“الصحة”: تسجيل 339 إصابة بكورونا.. وتعافي 112 حالة

٠١:٢٩ م، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
باحثون يبتكرون لصاقة طبية لمعالجة أمراض تجويف الفم

باحثون يبتكرون لصاقة طبية لمعالجة أمراض تجويف الفم

١٢:٣٥ م، الأحد، ٠١ يوليو ٢٠١٨
خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

٠٩:٤٦ ص، الأحد، ١٤ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *