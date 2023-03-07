بعد انتشارها عبر جروبات “واتساب”.. ماذا قال “النمر” عن ” خلطة تنظيف الشرايين”؟

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل عبر مجموعات على تطبيق “واتساب”، تنصح باستخدام خلطة معينة مدعين أنها تقوم بتنظيف شرايين القلب.

ولحسم الأمر علق الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، محذرًا من استخدام هذه الخلطة التي وصفها بأنها “خطيرة جدًا”.

ليست من الطب

وأشار النمر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الخلطة تمثل معلومة خاطئة وخطيرة في الوقت نفسه لأنه لا يوجد شيء في الطب اسمه تنظيف شرايين القلب.

وكتب “النمر” :” انتشرت حديثاً خلطة في الواتس اب “لتنظيف الشرايين” وهي معلومة خاطئة وخطيرة معاً”.

وتابع استشاري القلب :” فهي خاطئة حيث لايوجد شيء في الطب اسمه تنظيف شرايين القلب!! أمّا خطورتها فبعض المرضى ترك علاجاته الأصلية ليجربها فتدهورت حالته!”.

انتشرت حديثاً خلطة في الواتس اب "لتنظيف الشرايين" وهي معلومة خاطئة وخطيرة معاً.

فهي خاطئة حيث لايوجد شيء في الطب اسمه تنظيف شرايين القلب!! أمّا خطورتها فبعض المرضى ترك علاجاته الأصلية ليجربها فتدهورت حالته!! — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) March 7, 2023

عوامل تزيد خطر جلطات القلب

وكان ‏‏‏الدكتور خالد النمر، حذّر من ستة عوامل تزيد من خطر الإصابة بجلطات القلب.

وفيما يلي العوامل التي قد تسبب جلطات القلب بالترتيب من الأكثر تأثيرًا الى الأقل، بحسب ما نشر النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”:

1.ارتفاع الكولسترول.

2.التدخين.

3.الضغوط النفسية الاجتماعية.

4.السكري.

5.الضغط المزمن.

6.العامل الوراثي.

وتحدث الجلطة القلبية نتيجة انسداد في أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة دموية بداخله، الأمر الذي يؤدي إلى موت أو تلف جزء من عضلة القلب، نتيجة لقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه. وهي حالة تعرف أيضًا باسم الأزمة القلبية.

وتعد الجلطة القلبية من الحالات الصحية الشائعة والخطيرة، والتي يمكن أن تهدد حياة الفرد، لذا لا بد من اكتشافها مبكرًا وتقديم العلاج بسرعة للمريض بهدف إنقاذ حياته وتقليل حدوث المضاعفات لديه.

وتشمل أعراض الإصابة بالجلطات وفق مركز “مايو كلينك” للأبحاث الطبية:

تتفاوت أعراض الأزمات القلبية؛ فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة. بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

اقرأ أيضًا:

تحذير طبي لمن تُوفي قريب له بجلطة قلبية: عليك بهذا الإجراء فورًا

أعراض الأزمة القلبية

وتشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ما يلي:

-ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

-الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

-العرق البارد.

-الإرهاق.

-حرقة المعدة أو عسر الهضم.

-شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

-الغثيان.

-ضيق النفَس.

اقرأ أيضًَا:

استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية

أعراض غير نمطية للنساء

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر، ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض الأزمة القلبية.

تحدث بعض الأزمات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبلها بساعات أو أيام أو أسابيع.

قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة، وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.