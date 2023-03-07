رئيس جمهورية كوريا يستقبل وزير الدفاع

تواصل – واس:

استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

استعراض العلاقات

ونقل سمو وزير الدفاع لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.

حضور مسؤولي البلدين

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان سمو وزير الدفاع، والوفد المرافق له قد وصل اليوم إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا

ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

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استقبال رسمي

كما استقبل وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا لي جونغ سوب، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية في العاصمة سيئول، حيث أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، أطلقت خلالها المدفعية 19 طلقة ترحيبية، تعبّر عن أعلى درجات الحفاوة والترحيب، ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

جولة تفتيشية

واستأذن قائد طابور العرض سمو وزير الدفاع لبدء التفتيش، بعد ذلك صحب وزير الدفاع الكوري سمو وزير الدفاع في عربة مكشوفة، وقاما بجولة تفتيشية على الطوابير العسكرية، ثم صافح سمو وزير الدفاع الجانب الكوري، فيما صافح معالي وزير الدفاع الكوري أعضاء وفد المملكة، ثم التقطت الصور التذكارية، ودوّن سموه كلمة في سجل الزيارات الرسمي.

مستجدات الأوضاع الإقليمية

عقب ذلك، عقد سمو وزير الدفاع اجتماعًا مع نظيره الكوري، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.