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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن فرص توظيف في الرياض

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن فرص توظيف في الرياض

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن فرص توظيف في الرياض
٠٨:٠٨:٠٩ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام بالأمن السيبراني.

أخصائي مشاريع.

مدير قسم تأهيل الجهات.

مدير قسم التثقيف الإلكتروني.

مدير تنفيذ الشراكات.

مدير قسم المنتجات.

مدير قسم تطوير الأعمال.

مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO).

والمزيد …

عن المركز:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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