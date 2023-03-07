رموز جديدة لأول مرة.. “المرور” تعلن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

لوحات جديدة

وكشفت “المرور” أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ويستمر المزاد حتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شعبان 1444هـ، التاسع من مارس الجاري.

اقرأ أيضا:

اختر لوحتك المميزة.. “المرور”: بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

في وقت سابق، كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.