الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
واجهة حضارية.. متحف القرآن الكريم يجذب الزوار بالعاصمة المقدسة (صور)
تعزيز دور المملكة عالميًا.. تسجيل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في قاعدة “المناطق المحمية”
أمطار غزيرة وتساقط البرد بكثافة جنوب حائل (فيديو)
إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك
مع الإجازة الدراسية.. حدائق ومنتزهات الحدود الشمالية تستقبل الزوار
رسمياً.. أبل تطلق الآيفون iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر

الرئيسية

 /

محليات

 /

تعزيز دور المملكة عالميًا.. تسجيل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في قاعدة “المناطق المحمية”

تعزيز دور المملكة عالميًا.. تسجيل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في قاعدة “المناطق المحمية”

تعزيز دور المملكة عالميًا.. تسجيل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في قاعدة “المناطق المحمية”
٠٧:٥١:٢٦ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تسجيل المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN”.

تعزيز ظهور المملكة

وبينت هيئة تطوير المحمية أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور المملكة، في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها، وفق عكاظ.

WDPA

وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.

اقرا أيضا

الأمن البيئي يعلن العثور على مفقود محمية حرة الحرة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اخبار المملكة المناطق المحمية بيانات عالمية محمية الملك عبدالعزيز

مواد ذات صلة

المزيد
فريق من «الصحة» يتفقّد المستشفيات الحدودية بعسير

فريق من «الصحة» يتفقّد المستشفيات الحدودية بعسير

٠٥:٤٨ م، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥
استقبال 200 ألف حاج بالهدايا وماء زمزم

استقبال 200 ألف حاج بالهدايا وماء زمزم

٠٧:٣٠ م، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
الجهات الأمنية تُكثف البحث عن مشتبهَين تسببا بإصابة رجل أمن أثناء ملاحقتِهما بمكة المكرمة

الجهات الأمنية تُكثف البحث عن مشتبهَين تسببا بإصابة رجل أمن أثناء ملاحقتِهما بمكة المكرمة

٠١:٢٨ ص، الأحد، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩
بالصور.. خطة طوارئ لمواجهة الأمطار في المسجد الحرام

بالصور.. خطة طوارئ لمواجهة الأمطار في المسجد الحرام

٠٩:٠٩ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *