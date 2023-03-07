تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.

دعوة الوزارة

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإعلان عن فتح إصدار التراخيص لعمرة رمضان، داعية الراغبين للمبادرة بحجز موعد عبر التطبيق

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آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة:

وفي أواخر فبراير حددت وزارة الحج والعمرة 15 ذي القعدة المقبل آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لمن هم خارج المملكة.

وقالت وزارة الحج حينها، إنه يمكن لمن صدرت له التأشيرة، الدخول للمملكة حتى تاريخ 28 ذي القعدة، على أن يكون آخر تاريخ لمغادرة كافة المعتمرين يوم 29 ذي القعدة.

وتابعت الوزارة أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030؛ التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح؛ وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات القدوم ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين، وفقا لـ”المدينة”.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا وإطلاق منصّة نسك والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم.