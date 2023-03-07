الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
واجهة حضارية.. متحف القرآن الكريم يجذب الزوار بالعاصمة المقدسة (صور)
تعزيز دور المملكة عالميًا.. تسجيل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في قاعدة “المناطق المحمية”
أمطار غزيرة وتساقط البرد بكثافة جنوب حائل (فيديو)
إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك
مع الإجازة الدراسية.. حدائق ومنتزهات الحدود الشمالية تستقبل الزوار
رسمياً.. أبل تطلق الآيفون iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمطار غزيرة وتساقط البرد بكثافة جنوب حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وتساقط البرد بكثافة جنوب حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وتساقط البرد بكثافة جنوب حائل (فيديو)
٠٧:٥١:٠٩ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد بشكل كثيف بأحياء جنوب حائل.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتساقط كثيف لحبات البرد جنوب حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وتشمل الحالة، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة البرد حائل

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث “الصحة”: نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في انخفاض حالات كورونا

متحدث “الصحة”: نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في انخفاض حالات كورونا

٠٤:٠٩ م، الأحد، ٢٣ يناير ٢٠٢٢
مئات المصلين يشيعون (قتيل الأردن)

مئات المصلين يشيعون (قتيل الأردن)

٠٩:١٢ م، الخميس، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٢
مصرع طفلة أردنية دهساً بمنتزه في رفحاء

مصرع طفلة أردنية دهساً بمنتزه في رفحاء

٠٥:٥١ م، الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٣
القبض على «خمسينية مخالفة» سرقت عدة منازل في جيزان

القبض على «خمسينية مخالفة» سرقت عدة منازل في جيزان

١٠:٥٣ م، الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *