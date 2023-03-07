مع الإجازة الدراسية.. حدائق ومنتزهات الحدود الشمالية تستقبل الزوار

تواصل – واس:

شهدت المنتزهات والحدائق في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً لافتًا من المواطنين والمقيمين مع دخول إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية، ولقضاء أوقات ممتعة، وممارسة رياضة المشي, وركوب الدرجات.

جهود ميدانية

ويقصد المواطنون والمقيمون هذه المتنزهات والحدائق لقضاء أوقات عائلية سعيدة، وممارسة رياضية المشي مع اعتدال الأجواء بهذه الفترة.

من جانبها، كثفت أمانة المنطقة جهودها الميدانية؛ لتهيئة المنتزهات والمضامير مع بدء الإجازة المدرسية، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين من خلال صيانة المرافق العامة المتمثلة بصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة دورات المياه ونحوها، وزودت هذه الحدائق بوسائل ترفيه وألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار.

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منتزهات منطقة الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة الدراسية (صور)

منطقة الباحة

كما تشهد المنتزهات بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية،ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة،وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات.

وكثَّفت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛لتهيئة المنتزهات مع بدء العطلة المدرسية، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء، من خلال صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها, وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.