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وزير الخارجية يشارك في اجتماع طاولة مستديرة بتنظيم المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع طاولة مستديرة بتنظيم المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع طاولة مستديرة بتنظيم المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية
٠٧:٠٤:١٠ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.

العلاقات الاستراتيجية

وجرى خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا، كما جرى التطرق إلى ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في ضوء رؤية المملكة 2030.

تطورات الحرب

كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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لقاء الوزير البريطاني

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، التقى أمس الاثنين، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى بريطانيا.

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أخبار السعودية اليوم المعهد الملكي البريطاني المملكة وبريطانيا فيصل بن فرحان وزير الخارجية

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