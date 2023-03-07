رسمياً.. أبل تطلق الآيفون iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر

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أعلنت شركة أبل أنه سيتم رسمياً، إطلاق سلسلة هواتف الآيفون iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر خلال أيام.

وعلق الخبير التقني عبدالله السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بقوله رسميا أبل تطلق الآيفون iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر”، موضحا أن الطلب المسبق من الجمعة 10 مارس والبيع الرسمي الثلاثاء 14 مارس.

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مزايا في هواتف آيفون 15

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة “أبل” الأمريكية في طريقها لإجراء تعديلات على هاتفها الجديد “آيفون 15″، على رأسها استبدال منفذ الشحن الخاص بهواتفها بمنفذ “يو إس بي – سي”.

وأوضحت التقارير – بحسب “سي إن إن” – أن شركة “أبل” ستقوم بإدخال العديد من المميزات على هاتفها، من بينها ما يلي:

1- تزويد جميع هواتف “آيفون 15” بميزة “Dynamic Islan” التفاعلية التي قدمتها في هواتف “آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس” العام الماضي.

2- ستعرض الشركة السلسلة الجديدة في سبتمبر من العام الجاري على أن يتم عرض الأجهزة للبيع في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.

3- ستزود الشركة الأمريكية سلسلة هواتف “آيفون 15” بمودم أفضل لدعم شبكات الجيل الخامس من خلال الاعتماد على مودم “سنابدراجون إكس 70” بدلا من “سنابدراجون إكس 65” المستخدم في أجهزة “آيفون 14” الحالية.

4- ستعيد الشركة تسمية هواتف جيل 2023 من “آيفون”، التي تتضمن سلسلة الهواتف الجديدة “يفون 15″ و”آيفون 15 ماكس” و”آيفون 15 برو” و”آيفون 15 ألترا” بدلا من “برو ماكس” الذي تراه الشركة ملائماً من الناحية التجارية.

5- سيكون “آيفون 15 ألترا” مزودا بكاميرتين “للسيلفي” بدلا من كاميرا واحدة وذلك في المساحة المخصصة داخل الشاشة للكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه.

6- ستوفر الشركة هاتف “آيفون 15 ألترا” بسعة تخزينية تبدأ من 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت، على أن تبدأ الهواتف الأخرى بسعة 128 جيجابايت.

7- هواتف “آيفون 15” الأربعة ستحصل على التصميم الجديد للجهة الأمامية مثل “آيفون 14” إضافةً إلى خاصية “Dynamic Island” التفاعلية للتنبيهات.

8- ستقدم “أبل” في الجيل الجديد لهواتفها إحدى الميزات التي يترقبها المستخدمون، وهي منفذ «يو إس بي – سي» الذي يسهم في نقل البيانات بشكل أسرع، علاوةً على توفير تكامل أكبر مع الأجهزة.

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