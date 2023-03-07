مشروع جديد يستهدف “المقيم المعتمد”.. الشروط والمحاذير

تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عن مشروع جديد تحت مسمى “قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها”.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يهدف تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها لتعزيز الحماية النظامية والشفافية عند مزاولة المهنة الأمر الذي يؤدي إلى تقديم مستويات مهنية محترفة.

أبرز المواد الواردة في المشروع

1- أن يحافظ المقيم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها

2- لا يقوم بأي تصرفات تخل بثقة الناس به أو بالمهنة

3- يجب عليه أن يظهر خلال مزاولته المهنة بالزي المناسب ولا يخالف العرف

4- أن يتحلى المقيم في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي ليس فقط أثناء مزاولته المهنة بل وخارج نطاق عمله أيضا.

5- الحرص على التطوير والتعليم المهني ومتابعة كل ما هو جديد من أنظمة ولوائح ذات صلة في مهنته متجنبا أي خطأ أو تقصير

6- لا يجب للمقيم المعتمد متابعة مزاولة مهنته في حال صدور قرار نهائي بالإيقاف في حقه.

العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل

– يجب على المقيم قبل موافقته على العمل التأكد من قدرته على أدائه في الوقت المحدد وعلى الوجه المطلوب وفقا للمعايير والأنظمة واللائحة المعتمدة.

– كما يجب أن يكون هناك عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب وفق ما تحدده اللائحة.

– فيما يجب على المقيم المعتمد أداء أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب يتم فيه تحديد الالتزامات والواجبات والحقوق.

– يجب على العقد أن يتضمن بحد أدنى المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.

– كما يلتزم المقيم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.

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شروط التعاقد

– لا يجوز للمقيم المعتمد القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد وذلك لزيادة التكاليف أو تقديم قيمة قبل إعداد تقريره وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة.

– لا يجب على المقيم المعتمد ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

– يجب على المقيم الالتزام بأحكام العقد الموقع مع العميل وبالأنظمة واللوائح المعتمدة.

– يجب على المقيم المعتمد بذل الجهد والعناية المطلوبة والدقة والسرعة لأداء عمله وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة المعتمدة لدى الهيئة.

اشتراطات على المقيم المعتمد

1- لا يجوز خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته

2- عدم تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة

3- توثيق البيانات مع التحقق من صحتها

4- المحافظة على سرية المعلومات

5- منع تحصيل الأتعاب من الغير إلا بموافقة مكتوبة

6- عدم نشر أي بيانات دون إذن من جهات الاختصاص

7- اتخاذ مقر ملائم للمهنة وإظهار التراخيص الممنوحة له

8- التعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة

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