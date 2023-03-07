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فرنسا على وشك أزمة جديدة.. وشلل بالمرافق العامة

فرنسا على وشك أزمة جديدة.. وشلل بالمرافق العامة

فرنسا على وشك أزمة جديدة.. وشلل بالمرافق العامة
٠٧:٠٤:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصاعدت الدعوات لتجدد المظاهرات في فرنسا، غدا الأربعاء، احتجاجا على قانون التقاعد الجديد، المدعوم من حكومة إيمانويل ماكرون، وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، دعت النقابات والحركات العمالية إلى الخروج بمظاهرات مليونية.

تأخر القطارات

واليوم الثلاثاء، شهدت مناطق عديدة في فرنسا، تأخرت القطارات عن موعدها، وأغلقت بعض المدارس أبوابها، فيما تراكمت النفايات في زوايا الشوارع وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي، حسب “العين الإخبارية”.

قطاعات الدولة تتأثر

وتأثرت الكثير من القطاعات بالإضراب، من الطاقة، إلى النقل، وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما بدت التداعيات واضحة على حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات.

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الإضراب الأصعب

من جانبه، توقع وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، أن إضراب الأربعاء سيكون الأصعب على البلاد، وقال: “ستكون هناك تبعات قوية للغاية”، بينما حدت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.

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إضراب فرنسا دعوات للتظاهر قانون التقاعد الفرنسي مظاهرات فرنسا

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