عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية

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أعلنت بلدية محافظه تيماء مُمثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق تنميه الموارد البشرية (هدف) طرح 23 فرصة تدريبية ببرنامج تدريب على رأس العمل (تمهير) ولمده 6 شهور، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

– مصوّر فوتوغرافي.

– أخصائي إعلامي.

– فني صحة عامة (دبلوم).

– أخصائي صحة عامة.

– محاسب.

– أخصائي مستودعات.

– مراجع داخلي.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

– مهندس زراعي.

– فني إنشاءات (دبلوم).

– محامي.

– سكرتير تحرير.

– مُصمم جرافيك.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب للمسمى الوظيفي.

3- أن لا يكون موظفا ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).

التفاصيل:

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لمزيد من المعلومات حول (تمهير):

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام كلمة تيماء): اضغط هنا

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