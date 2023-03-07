عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت بلدية محافظه تيماء مُمثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق تنميه الموارد البشرية (هدف) طرح 23 فرصة تدريبية ببرنامج تدريب على رأس العمل (تمهير) ولمده 6 شهور، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الفرص التدريبية:
– مصوّر فوتوغرافي.
– أخصائي إعلامي.
– فني صحة عامة (دبلوم).
– أخصائي صحة عامة.
– محاسب.
– أخصائي مستودعات.
– مراجع داخلي.
– أخصائي عمليات موارد بشرية.
– مهندس زراعي.
– فني إنشاءات (دبلوم).
– محامي.
– سكرتير تحرير.
– مُصمم جرافيك.
المكافآت الشهرية والمزايا:
1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب للمسمى الوظيفي.
3- أن لا يكون موظفا ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).
التفاصيل:
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لمزيد من المعلومات حول (تمهير):
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طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام كلمة تيماء): اضغط هنا
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