الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية
“إعلان حرب”.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد أمريكا
لليوم الثاني على التوالي.. اختناقات بــ جسر الملك فهد بسبب الصيانة
مفاجأة.. حارسان يرافقان “ماسك” حتى في دورات المياه بمقر تويتر
داخل شاحنة وطائرة أجلتهم.. قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتقتل 4 فلسطينيين
“أوتوفاز” الروسية تكشف عن أحدث سياراتها بعد التعديل

الرئيسية

 /

فرص

 /

عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية

عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية

عبر تمهير.. بلدية محافظة تيماء تعلن 23 فرصه تدريبية
٠٥:٥٩:٣٤ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظه تيماء مُمثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق تنميه الموارد البشرية (هدف) طرح 23 فرصة تدريبية ببرنامج تدريب على رأس العمل (تمهير) ولمده 6 شهور، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

– مصوّر فوتوغرافي.
– أخصائي إعلامي.
– فني صحة عامة (دبلوم).
– أخصائي صحة عامة.
– محاسب.
– أخصائي مستودعات.
– مراجع داخلي.
– أخصائي عمليات موارد بشرية.
– مهندس زراعي.
– فني إنشاءات (دبلوم).
– محامي.
– سكرتير تحرير.
– مُصمم جرافيك.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب للمسمى الوظيفي.
3- أن لا يكون موظفا ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).

التفاصيل:
اضغط هنا

لمزيد من المعلومات حول (تمهير):
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام كلمة تيماء): اضغط هنا

اقرأ أيضا:

“الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” يعلن عن وظائف شاغرة

الكلمات الدلالية:
تمهير تيماء فرص تدريبية محافظة تيماء وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ

٠٩:٤٤ ص، الأحد، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨
المعهد التقني للتعدين يعلن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم

المعهد التقني للتعدين يعلن فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم

٠٩:٤١ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
لحملة الكفاءة فأعلى.. غرفة الرياض تعلن عن 1700 وظيفة

لحملة الكفاءة فأعلى.. غرفة الرياض تعلن عن 1700 وظيفة

٠١:٤٨ م، الأثنين، ١٠ يناير ٢٠٢٢
«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

«رعاية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

١٠:٥٨ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *