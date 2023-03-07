“فبعث الله غرابًا”.. غراب يتحدى تهديدات مستوطن ويمزق علم دولة الاحتلال (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أحدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا وانتشارًا واسعًا، حيث وثّقه أحد المستوطنين في ظل اندهاش كبير منه.

وأظهر الفيديو غرابًا يقوم بتمزيف علم دولة الاحتلال ورغم أن مصور الفيديو حاول أن يخيفه ليترك العلم، لكنه لم يستجب له وظل يمزق علم الاحتلال بشكل غريب.

تمزيق علم الاحتلال

وبدا ظاهرًا وجليًا، في الفيديو، كيف يحط الغراب على قماشة العلم الصهيوني محاولا تمزيقها بقدمه ومنقاره.

وأحدث الفيديو جدلًا بين المغردين، حيث اعتبر البعض أنه هذا الغراب أرسله الله ليمزق علم الاحتلال في وقت تشن فيه قوات الاحتلال والمستوطنين هجمات متواصلة على الفلسطينيين وحرق منازلهم وممتلكاتهم.

اقتحام جنين

اقتحم جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية ما فجر مواجهات في المخيم.

وقال شهود عيان إن عددا من عناصر القوات الخاصة التابعة للاحتلال اقتحموا المخيم بشاحنة نقل في محاولة للتمويه على المواطنين الفلسطينيين.

اكتشاف الشاحنة

ولكن الفلسطينيين تمكنوا من اكتشاف الشاحنة والتحذير منها وتم إطلاق صافرات الإنذار في المخيم.

وفور اقتحامه المخيم، حاصر جيش الاحتلال أحد المنازل وبدأ بإطلاق النار عليه.

وفجر الاقتحام مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 شبان وإصابة آخرين، بينما نقلت وسائل إعلام أن من بين القتلى منفذ عملية “حوارة”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، فإن قوات جيش الاحتلال “استخدمت مروحية للإجلاء من جنين ولا تأكيد نهائيا بشأن تصفية منفذ عملية حوارة”.

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