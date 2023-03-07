لليوم الثاني على التوالي.. اختناقات بــ جسر الملك فهد بسبب الصيانة

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شهد جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، زحامًا بعد اكتظاظه بمركبات المسافرين المغادرين إلى البحرين، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد أعداد المسافرين المتجهين إلى مملكة البحرين، مع بدء موسم إجازة الفصل الدراسي الثاني؛ وقرب شهر رمضان.

اختناق لليوم الثاني

وشهد جسر الملك فهد، خلال الأيام الماضية، عبور ما يربو على 136 ألف مسافر، مسجلًا بذلك أكبر عدد لعبور مسافرين.

كانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد قالت إنها بدأت أعمال توسعة وصيانة لمناطق الإجراءات لزيادة الطاقة الاستيعابية، وأبدت اعتذارها عن عدم انسيابية للحركة المرورية، قـد تحدث في أثناء تنفيذ أعمال المشروع.

رقم قياسي للعبور

وخلال اليومين الماضيين، سجّل جسر الملك فهد الحدودي الرابط بين المملكة والبحرين، رقماً قياسياً جديداً بعبور أكثر من 136 ألف مسافر.

وبلغ عدد المسافرين في ذلك اليوم 136498 ألف مسافر، ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ الجسر منذ إنشائه.

وتجاوز هذا الرقم، نظيره المسجل يوم 11 يناير 2020، والذي شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر.

حالة من الازدحام

وشهدت منطقة الإجراءات المتعلقة بالسفر على جسر الملك فهد، بالجانبين السعودي والبحريني، ازدحامات واضحة للمسافرين خلال أوقات الذروة من 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.

وتواكبت الازدحامات مع بدء فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني، وقابلها جهود كبيرة بذلها موظفو الجوازات والجمارك، مقدمين كافة التسهيلات للمسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد تميزت حركة المركبات بالانسيابية وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث تم فتح مسارات عكسية بالجانب السعودي للحد من الازدحامات أوقات الذروة.

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