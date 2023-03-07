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مفاجأة.. حارسان يرافقان “ماسك” حتى في دورات المياه بمقر تويتر

مفاجأة.. حارسان يرافقان “ماسك” حتى في دورات المياه بمقر تويتر

مفاجأة.. حارسان يرافقان “ماسك” حتى في دورات المياه بمقر تويتر
٠٥:٣٦:٢٣ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أثار أحد رجال حراسة إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة تسلا وتطبيق تويتر، الجدل بتصريحات أكد فيها أنهم لا يفارقونه في أي مكان حتى عن ذهابه إلى دورات المياه، وتحديدًا عند وجوده في شركة تويتر.

رجلان يرافقان ماسك

وقال أحد المهندسين في موقع تويتر (رفض ذكر اسمه خوفا من الفصل): “يرافق إيلون ماسك حارسان شخصيان في جميع أنحاء المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو حتى أنهما يتبعانه إلى الحمام، وهما ضخمان وطويلان، ما يدل على عدم ثقته في موظفي الشركة”.

خلفية الحراسة المشددة

صرحت وسائل إعلام أمريكية أن سبب تشديد ماسك للحراسة على نفسه هو تعرضه لحادثة المطاردة العام الماضي في ديسمبر عام 2022، حيث قال ماسك على تويتر إنه في إحدى الليالي أثناء ذهابه مع ابنه البالغ من العمر عامين، تبعه “مطارد مجنون”.

وتابع: حتى أن المطارد منع سيارته من التحرك وتسلق على غطاء المحرك، ونشر ماسك وقتها مقطع فيديو يقول “هل يتعرف أحد على هذا الشخص أو السيارة؟”.

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الكلمات الدلالية:
ايلون ماسك تويتر حراسة شخصية منصة تويتر

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