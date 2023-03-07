“إعلان حرب”.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد أمريكا

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وجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو يونج، تهديدا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، وأيضا إلى كوريا الجنوبية، منذرة بإعلان الحرب عليهما.

عواقب وخيمة

وقالت يونج، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه: إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً عسكريا ضد تجارب الأسلحة الاستراتيجية التي تجريها كوريا الشمالية، سيصبح ذلك بمثابة إعلان حرب.

وتوعدت المسؤولة النافذة في بيونج يانج، أمريكا، وكوريا الجنوبية، بعواقب وخيمة حال تنفيذهما خطط إجراء مناورات عسكرية مشتركة مقررة الأسبوع المقبل.

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تدريبات عسكرية

وفي بيان منفصل، اتهم رئيس إدارة الأخبار الخارجية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة، بتصعيد الموقف من خلال إجراء تدريبات جوية مشتركة باستخدام قاذفة بي 52، والتخطيط لإجراء مناورات ميدانية بين أمريكا وكوريا الجنوبية.

ونشرت الولايات المتحدة القاذفة بي 52 لإجراء تدريبات مشتركة مع الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية، فيما وصفته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه استعراض للقوة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وسيجري البلدان التدريبات العسكرية الواسعة النطاق المعروفة باسم تدريبات “درع الحرية” ابتداء من الأسبوع المقبل وتستمر لأكثر من عشرة أيام.