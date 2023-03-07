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داخل شاحنة وطائرة أجلتهم.. قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتقتل 4 فلسطينيين

داخل شاحنة وطائرة أجلتهم.. قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتقتل 4 فلسطينيين

داخل شاحنة وطائرة أجلتهم.. قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتقتل 4 فلسطينيين
٠٥:٢٥:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اقتحم جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية ما فجر مواجهات في المخيم.

وقال شهود عيان إن عددا من عناصر القوات الخاصة التابعة للاحتلال اقتحموا المخيم بشاحنة نقل في محاولة للتمويه على المواطنين الفلسطينيين.

اكتشاف الشاحنة

ولكن الفلسطينيين تمكنوا من اكتشاف الشاحنة والتحذير منها وتم إطلاق صافرات الإنذار في المخيم.

وفور اقتحامه المخيم، حاصر جيش الاحتلال أحد المنازل وبدأ بإطلاق النار عليه.

وفجر الاقتحام مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 شبان وإصابة آخرين، بينما نقلت وسائل إعلام أن من بين القتلى منفذ عملية “حوارة”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، فإن قوات جيش الاحتلال “استخدمت مروحية للإجلاء من جنين ولا تأكيد نهائيا بشأن تصفية منفذ عملية حوارة”.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام جنين الاحتلال حوارة فلسطين

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