الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الذهب يواصل التراجع عالميا مقابل ارتفاع الدولار
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الذهب يواصل التراجع عالميا مقابل ارتفاع الدولار

الذهب يواصل التراجع عالميا مقابل ارتفاع الدولار

الذهب يواصل التراجع عالميا مقابل ارتفاع الدولار
٠٦:٠٨:٠٧ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمر تراجع أسعار الذهب، عالميا، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1843.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1848.40 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% بعدما انخفض 0.26% في الجلسة الماضية.

وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22% إلى 1.0655 دولار والاسترليني 0.32% إلى 1.19885 دولار، في حين ارتفعت العملة الأمريكية 0.1% أمام الين الياباني إلى 136.05 ين، وفقا لـ”رويترز”.

الفضة والمعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في التعاملات الفورية لتصل إلى 20.97 دولار، فيما انخفض البلاتين 0.9% إلى 967.54 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1430.82 دولار.

أسعار الفائدة

ويترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم لاستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.
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