تحذير للشباب.. استخدام الأجهزة لفترات طويلة يتسبب في إعاقة جسدية

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حذر استشاري جراحة العظام، الدكتور محمد الصحن من أن الجلوس لفترات طويلة واستخدام الأجهزة قد يتسبب في إعاقة جسدية.

وقال الصحن لفضائية “الإخبارية”، إن الجلوس لفترات طويلة واستخدام أجهزة التقنية، سواء الهاتف الآلي أو الأجهزة الذكية لساعات طويلة يتسبب في أضرار كبيرة على الظهر.

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آلام الظهر في الشباب الأقل من 20 عامًا

وأوضح أن ألام الظهر كانت في السابق تظهر في أعمار الثلاثين والأربعين والخمسين والستين، لكنها بدأت الآن تظهر في أعمار الأقل من 20 عامًا، والسبب هذه الأجهزة الذكية، وتقنيات الحساب الآلي لساعات طويلة.

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الجلوس غلى المكتب لفترات طويلة

وتابع محذرًا: “للأسف الجلوس غلى المكتب في وضع غير صحي، وغير مستقيم يؤثر على الفقرات في أسفل الظهر، ويسبب أحيانًا بدايات احتكاك، أو ضغط على الأعصاب من خلال الديسك على الفقرات أو الغضاريف.

وأشار إلى أن ذلك يظهر نتيجة الجلويس لفترات طويلة، الأمر الذي حذر من أنه قد يسبب حتى الإعاقة، لافتًا إلى أنه منذ الدراسات التي أجريت 1900 تحذر من أن ذلك يعد أكثر الأسباب شيوعًا للإعاقات عالميًا.