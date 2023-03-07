3 علامات على الجلد تكشف عن الإصابة بمرض الكبد الدهني

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على الرغم من أنه لا تظهر أعراض مبكرة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، لكن العديد من المرضى كشفوا عن ثلاث علامات لتليف الكبد يمكن أن تظهر على الجلد.

وهذه العلامات الثلاث، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”، هي:

-وجود حكة في الجلد

-اصفرار الجلد

-الكدمات.

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علامات أخرى لتليف الكبد

وتشمل العلامات الأخرى لتليف الكبد ما يلي:

-التعب والضعف

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن وهزال العضلات

-الشعور بالغثيان والقيء

-رقة أو ألم حول منطقة الكبد

-خطوط حمراء صغيرة (شعيرات دموية) على الجلد فوق مستوى الخصر

-اصفرار بياض العين

-نزيف الأنف المتكرر أو نزيف اللثة

-تساقط الشعر

هجمات الحمى والارتجاف

-تورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل (الوذمة)

-تورم في البطن، بسبب تراكم السوائل المعروفة باسم الاستسقاء.

وفي المراحل المتأخرة من تليف الكبد، يتحول لون البراز إلى اللون الأسود القطران.

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عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية:

-المعاناة من السمنة أو زيادة الوزن

-الإصابة بالسكري من النوع 2

-حالة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للأنسولين

-مقاومة الأنسولين، مثل متلازمة تكيس المبايض

-خمول في الغدة الدرقية

-المعاناة من ارتفاع ضغط الدم

-ارتفاع في نسبة الكوليسترول

-متلازمة التمثيل الغذائي

-تجاوز سن الخمسين

-التدخين.