الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“أوتوفاز” الروسية تكشف عن أحدث سياراتها بعد التعديل
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“أوتوفاز” الروسية تكشف عن أحدث سياراتها بعد التعديل

“أوتوفاز” الروسية تكشف عن أحدث سياراتها بعد التعديل

“أوتوفاز” الروسية تكشف عن أحدث سياراتها بعد التعديل
٠٤:٥٥:١١ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أوتوفاز” الروسية عن استمرار إنتاج سيارة “لادا فيستا” الروسية بعد توقف خط التجميع وخروج الإدارة السابقة من الشركة.

من جهته، قال ناطق باسم الشركة إن النموذج المطوّر لسيارة “لادا فيستا” كان جاهزا لإنتاجه على دفعات في فبراير الماضي، لكن انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسبب في قطع استيراد قطع الغيار وأدى إلى تغيير إدارة الشركة.

وكانت سيارات “لادا فيستا” تباع سابقا مزوّدة بمحرك يولد قوة 106 أحصنة بسعة 1.6 لتر، وكذلك السيارات المزوّدة بمحرك يُنتج قوة 122 حصانا بسعة 1.8 لتر.

نسخة رياضية من السيارة

وعلاوة على ذلك، ظهرت فيما بعد نسخة رياضية بمحرك يولد قوة 145 حصانا ويعمل بالغاز الطبيعي.

أما الآن فعرضت “أوتوفاز” على المشترين محركا ثماني الصمامات ينتج قوة 90 حصانا بسعة 1.6 لترا، وهو معروف جيدا للجمهور.

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