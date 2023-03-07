زلزال جديد بتركيا.. التفاصيل

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات، اليوم الثلاثاء، قضاء “إنجه صو” في ولاية قيصري وسط تركيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” نقلاً عن موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن الزلزال وقع عند الساعة 14: 47 (+3 بتوقيت جرينتش) على عمق 12.8 كيلو متر.

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لا معلومات عن وقوع خسائر

ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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13 ألف زلزال وهزة ارتدادية

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب.

ووفق ما رصدته “آفاد” حتى يوم السبت الماضي، فقد وقع حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي إلى 4 مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.