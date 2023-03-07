بخلاف المتوقع .. نظام غذائي شائع يسبب مشاكل عديدة للقلب

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كشفت دراسة أن اتباع نظام كيتو الغذائي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة.

وأصبح النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات شائعا بشكل لا يصدق في السنوات الأخيرة كأداة قوية لإنقاص الوزن، حيث يقدر أن ما يصل إلى 13 مليون أمريكي يتبعوه، بحسب “روسيا اليوم”.

النظام الغذائي

وتعقب الباحثون الكنديون 1500 شخص لأكثر من عقد وجدوا أن النظام الغذائي قد يرفع مستويات الكوليسترول “الضار”.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بأقرانهم.

مستويات الكوليسترول المرتفعة

ويعتقد الفريق أن السبب في ذلك هو أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار تتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين التي يمكن أن تضيقها أو تسدها.

وقالت الدكتورة يوليا إياتان، الطبيبة في مركز ابتكار القلب والرئة بجامعة كولومبيا البريطانية، والتي قادت الدراسة: “من بين المشاركين في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عالي الدهون يشبه نظام كيتو، وجدنا أن أولئك الذين لديهم أعلى نسبة من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

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