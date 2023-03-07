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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليارات ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليارات ريال
٠٤:١٦:٠٣ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 25.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10473.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: ثمار، والوطنية للتعليم، ومبكو، وسيسكو، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والجوف، والكثيري، وسيرا، والخبير ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92 % و 6.22 %.

الشركات الأكثر انخفاضا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والأهلي، وأمريكانا، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 30.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 1868.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 101 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم سوق الأسهم في المملكة

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