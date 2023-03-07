عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والعشرون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي على تعديل على نظام القضاء .

ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء؛ المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

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مشروع اتفاقية مع طاجيكستان

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة بتايلند

ووافق أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند في مجال السياحة.

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