ولادة طفلين بعد 22 أسبوعا فقط… رقم قياسي بمدة الحمل يدخل موسوعة “غينيس”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عن ولادة طفلين في كندا أصبحا صاحبا أقل مدة حمل مسجلة على الإطلاق، حيث أنجبتهما أمهما بعد حمل استمر 22 أسبوعا فقط.

وكسر التوأمان أدياه وشقيقته أدريال ناداراجاه، اللذين ولدا قبل 126 يوما من أوانهما الطبيعي، رقما كان مسجلا باسم توأمين أميركيين عام 2018 ولدا قبل 125 يوما من موعدهما.

بداية المخاض

وقالت الأم شاكينا راجيندرام إنها عندما بدأت المخاض بعد 21 أسبوعا و5 أيام، أخبرها الأطباء أن الطفلين “لديهما فرصة صفر بالمئة للبقاء على قيد الحياة”.

وكان هذا حملها الثاني، بعد أن فقدت الأول في ذات المستشفى القريب من منزل الأسرة في أونتاريو.

الولادة المبكرة

من جهته، قال الأب كيفين ناداراجاه إن المستشفى أبلغه أنه لن يستطيع المساعدة في مثل هذه الولادة المبكرة، مشيرا إلى أن قضى ليلة الولادة “وهو يصلي ويبكي”.

وفي يوم المخاض الثاني، أي بعد مرور 21 أسبوعا و6 أيام على الحمل، قالت الأم إنها حاولت كل ما بوسعها “حبس الطفلين داخلها”، رغم تعرضها لنزيف شديد.

اقرأ أيضا:

حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام