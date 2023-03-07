الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
قريبًا.. تفعيل منظومة ربط المخالفات المرورية بدول الخليج
ولادة طفلين بعد 22 أسبوعا فقط… رقم قياسي بمدة الحمل يدخل موسوعة “غينيس”
عاجل.. منح 100 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم
عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين
“اذهب للطبيب فورا”.. 5 علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بضعف السمع
“الصحة”: تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا وتعاف 76 آخرين

الرئيسية

 /

محليات

 /

قريبًا.. تفعيل منظومة ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

قريبًا.. تفعيل منظومة ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

قريبًا.. تفعيل منظومة ربط المخالفات المرورية بدول الخليج
٠٤:١٤:٣٠ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “العربية نت” نقلاً عن مصادر لم يسمها، أنه سيتم تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج قريبًا.

ويهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.

ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور

وكان الاجتماع الـ 36 للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ترأسته دولة الإمارات ناقش موضوع ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور بدول المجلس.

وأكد المشاركون ضرورة سرعة إنجاز الربط عبر بوابة إلكترونية موحدة من خلال قاعدة البيانات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على استكمال الربط الثنائي بين الدول الأعضاء.

ويعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية .

وطبقت المملكة والكويت والإمارات ومملكة البحرين آليًا منع المسافرين الخليجيين من الخروج عبر الحدود إذا كانت لديهم مخالفات مرورية، حيث أصبح تسديدها أمرًا ملزمًا عند المغادرة عبر المنافذ الدولية.

اقرأ أيضًا:

الازدحام المروري بالرياض.. 5 أسباب و6 حلول

لتحسين نظرك.. عليك فورًا بتناول نظام “إشارات المرور”

 

 

الكلمات الدلالية:
الربط المروري دول الخليج ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدداً من المسؤولين بالدار البيضاء (صور)

خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدداً من المسؤولين بالدار البيضاء (صور)

٠٦:٢٧ م، الجمعة، ٠٧ يونيو ٢٠١٣
مواقيت الصلاة بالمملكة ليوم الثلاثاء .. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة بالمملكة ليوم الثلاثاء .. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

٠٢:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
19 مليون متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

19 مليون متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

١١:١١ ص، الثلاثاء، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨
«التحالف» يحبط محاولة هجوم حوثية بزوارق صيد في البحر الأحمر

«التحالف» يحبط محاولة هجوم حوثية بزوارق صيد في البحر الأحمر

٠٤:٤٥ م، السبت، ٣٠ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *