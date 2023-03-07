قريبًا.. تفعيل منظومة ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “العربية نت” نقلاً عن مصادر لم يسمها، أنه سيتم تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج قريبًا.

ويهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.

ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور

وكان الاجتماع الـ 36 للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ترأسته دولة الإمارات ناقش موضوع ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور بدول المجلس.

وأكد المشاركون ضرورة سرعة إنجاز الربط عبر بوابة إلكترونية موحدة من خلال قاعدة البيانات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على استكمال الربط الثنائي بين الدول الأعضاء.

ويعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية .

وطبقت المملكة والكويت والإمارات ومملكة البحرين آليًا منع المسافرين الخليجيين من الخروج عبر الحدود إذا كانت لديهم مخالفات مرورية، حيث أصبح تسديدها أمرًا ملزمًا عند المغادرة عبر المنافذ الدولية.

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