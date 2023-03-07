الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف “حافز”
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في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف “حافز”

في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف “حافز”

في رمضان.. مفاجأة سارة بشأن موعد صرف “حافز”
٠٢:٤٨:٠٢ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يتم صرف راتب “حافز” للشهر المقبل، يوم الأربعاء، 5 أبريل ٢٠٢٣م، الموافق 14 رمضان, 1444هـ

ويصرف حافز” في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي مالم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية. وفي حالة صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف يوم – 4 من الشهر – أو في اليوم الذي يليه – 6 من الشهر.

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برنامج حافز

ويعد برنامج حافز من أهم البرامج التي تشجع وتحفز الراغبين في الحصول على فرصة عمل، من مواصلة السعي والتسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

ويهدف برنامج حافز إلى تحويل الشباب من متلقي للدعم إلى صاحب مهارات تأهله لسوق العمل، من خلال التسجيل في برامج التدريب والتأهيل عبر المنصات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية.

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خطوات التسجيل في برنامج حافز

-يتم التسجيل في برنامج حافز إلكترونياً من خلال الدخول على موقع حافز.
-بعد التسجيل سوف يصلك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.
-الخطوة الثالثة قم بتسجيل الدخول على موقع حافز .
-أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
-قدم على برنامج حافز البحث عن عمل
-يتم دراسة الطلب المقدم من الراغب في الحصول على دعم برنامج حافز في مدة لا تقل عن شهرين

-في حال توافر الشروط يتم قبول الطلب بشرط عدم الإخلال بأي شرط من شروط الاستحقاق.

 

 

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